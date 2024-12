„Der Golfsport hat ein falsches Image“

Einen frischen Wind hat es im Salzburger Golf gebraucht! Und dafür will er sorgen: Karl Czernin. Der 32-Jährige hat in seinen jungen Jahren schon einiges erlebt, in Prag und London studiert und davor eine professionelle Tenniskarriere angestrebt. „Früher habe ich jeden Tag mit Dominic Thiem bei Günter Bresnik trainiert. Durch eine Verletzung verlor ich dann die Lust“, erinnert sich der Wiener, der erst später zum Golf kam. Ein Job bei der Murhof-Gruppe verschlug ihn nach Salzburg, seit heuer ist er Präsident des Verbands. „Das war eigentlich ein totaler Zufall“, so Czernin. Vizepräsidentin Birgit Huber stellt aber klar: „Wir wollten einen jungen und ambitionierten Chef. Daher sind wir froh, dass Karl bei uns ist.“