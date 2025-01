Warum der Radsportverband bei Red Bull anklopfte

Rundfahrt-Etappe in der Steiermark

Trotzdem blickt der Verbandsboss sehr positiv ins neue Jahr. „Die Zeiten werden nicht rosiger. Aber es gibt wieder große Pläne.“ So soll auch 2025 wieder eine Etappe der Österreich-Rundfahrt in der Steiermark Halt machen. „Das ist in Planung. Es wird wieder in der Schladminger Gegend sein“, weiß Pototschnig. „Auch die Jugend-Radtour wird Ende August wieder vom österreichischen Radverband in der Steiermark durchgeführt.“ Zudem soll 2025 das Finale der Rad-Bundesliga – Stand jetzt – in der Grünen Mark stattfinden. „Vermutlich im Murtaler Raum. Wir sind gerade dabei, eine passende Strecke zu finden.“