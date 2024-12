Im Urlaub: Bergretter retten 83-Jährige aus Hütte

Schwere Oberschenkelhalsfraktur

„Aufgrund der großen Schmerzen befürchteten wir eine Oberschenkelhalsfraktur, was sich später auch bewahrheitete“, weiß Müller. Die Patientin wurde zum Alpin 1 Rettungshubschrauber in Patergassen transportiert. „Dadurch es dann schon heller war, konnte der Hubschrauber fliegen und so wurde sie ins Krankenhaus nach Klagenfurt gebracht, wo sie operiert wurde.“

„Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die professionelle Zusammenarbeit und wünschen der Patientin baldige Genesung“, ist die Bergrettung froh über den geglückten und raschen Einsatz.