„Bin da, damit andere sicher ins neue Jahr feiern“

Seit 1992 in der Zentrale

Der erfahrene Floriani hat darin schon reichlich Routine. Er verbringt seit Jahren schon den Silvesterabend im Feuerwehrhaus. „Damit andere einen guten Rutsch mit ihren Freunden, Angehörigen und der Familie verbringen können, passe ich auf sie auf“, erklärt er. In der Bereichsalarmzentrale, in der auch der Bezirk Scheibbs mitbetreut wird, kennt sich Dattinger wohl so gut wie kaum ein anderer aus. Seit 1992 hat er dort schon über 2200 Mal Dienst verrichtet.