Große Hilfe nach Feuer sorgte für Weihnachtswunder

Das heurige Weihnachtsfest sollte ein ganz besonderes werden – für Baby Louis mit seinen acht Monaten war es das erste, der dreijährige Fynn sprach ohnehin seit Wochen von nichts anderem. Und dann die Katastrophe am 20. Dezember: „Ich hab grad Fynn gewickelt, als wir so eine Art Dunst bemerkten“, erzählt Heike Münster. „Weil uns schwindlig wurde, hab ich die Balkontür aufgemacht.“ Und dann gab es schon die ersten Stichflammen, fing es vom Wohnzimmer aus – vermutlich wegen eines Kabels – zu brennen an.