Sperber „picknickt“ im Vogelhäuschen kleine Vögel

Dass diese Raubvögel bei uns im Siedlungsgebiet nichts Ungewöhnliches sind, bestätigt auch Ornithologe Richard Katzinger. „Sperber halten sich im Winter gerne in Siedlungsnähe auf, vor allem da, wo es prall gefüllte Futterhäuser gibt“, so der Vogelkundler. Und die Lieblingsmahlzeit des Sperbers seien nun mal kleinere Vögel. „Das beginnt beim Goldhähnchen, dem kleinsten Singvogel, und reicht bis hin zu Vögeln in Taubengröße“, erklärt der Ornithologe. Während der Brutzeit von Mai bis Juli hingegen ist der Sperber ein scheuer Waldbewohner.