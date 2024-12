Geschäftsführer der FH Wiener Neustadt gestorben

„Mit Peter Erlacher hat das Bildungs- und Wissenschaftsland Niederösterreich eine große Persönlichkeit und einen Menschen mit dem Herz am rechten Fleck viel zu früh verloren“, so Mikl-Leitner. Zur Sicherstellung der Kontinuität in der FH-Leitung stehen die Prokuristen Axel Schneeberger und Christoph Kuen laut Aussendung von Freitag als Ansprechpartner zur Verfügung.