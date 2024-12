„Bella Block“-Star Hannelore Hoger gestorben

Mit Stationen in Bremen, Stuttgart, Köln, Berlin, Bochum und Hamburg verlief eine Karriere, in der sich Hoger zu einer der wichtigsten Bühnenkünstlerinnen der 70er- und 80er-Jahre entwickelte. Herausragend war vor allem ihre Zusammenarbeit mit den Regie-Größen Peter Zadek und Augusto Fernandes. Um weiter an ihren schauspielerischen Fähigkeiten zu arbeiten, nahm Hoger Unterricht beim legendären Lee Strasberg in New York.