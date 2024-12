Pensionistin (82) vergaß Kerze auf Adventkranz

Tiere verendeten bei Brand in Lannach

Beim Brand eines Wirtschaftsgebäudes in Lannach (Bezirk Deutschlandsberg) sind am Christtag mehrere Tiere verendet. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend mitteilte, kamen zwei Schweine und drei Schafe in den Flammen ums Leben. Auch mehrere Arbeitsmaschinen, darunter zwei Traktoren, seien total zerstört worden. Der Sachschaden werde auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. 120 Feuerwehrleute standen im Einsatz, die Nachlöscharbeiten dauerten noch am Abend an.