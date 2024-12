König Charles: „Wir alle erleben Form von Leiden“

Der Monarch sprach in seiner Rede zudem die derzeitigen Konflikte in der Welt an: „An diesem Weihnachtstag können wir nicht anders, als an diejenigen zu denken, für welche die verheerenden Auswirkungen von Konflikten im Nahen Osten, in Mitteleuropa, in Afrika und anderswo eine tägliche Bedrohung für das Leben (...) darstellen.“ Charles beendete die Ansprache mit einem Aufruf zum „Frieden auf der Erde“.