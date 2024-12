Einbruch am Christtag: Ehepaar überrascht Täter

Am Christtag gegen 12 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter über eine unversperrte Garagentür in ein Wohn- und Gasthaus eines Ehepaares in der Gemeinde Griffen ein. Der dreiste Täter schlich in das Obergeschoß und anschließend in die Wohnung der Besitzer, wo er sich an Brief- und Kellnerbrieftasche vergriff.