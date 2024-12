Eislauffans aufgepasst: Weissensee eröffnet Saison

Förderbeitrag für Eis- und Loipenbenützung

Ab dem vollendeten zehnten Lebensjahr wird für Tagesgäste ein Förderbeitrag (8 Euro) für die Eis- und Loipenbenützung eingehoben. Die Eintrittsbänder sind in der Weissensee Information, bei der Gemeinde und direkt vor Ort bei den Eis- und Loipenbutlern erhältlich. Diese Einnahmen dienen ausschließlich der Erhaltung und Verbesserung der Eis- & Loipeninfrastruktur. Seinen Pkw kann man kostengünstig auf dem „Ertl-Areal“ in Paraditz (4 Euro) abstellen. Die weiteren Parkplätze in Praditz kosten € 7,- pro Tag.