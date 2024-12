„Unser Dank gilt all den stillen Helden mit Herz“

So finden Gottesdienste statt, bei denen teils via TV-Geräte in den Krankenzimmern mitgefeiert werden kann. Ob der Neubau der Klinik Oberwart, ein breites Leistungsspektrum in den Kliniken Güssing und Oberpullendorf oder enorme Investitionen in das Spital in Eisenstadt – all das ist laut Doskozil die Basis, damit die medizinische Versorgung im Land höchsten Anforderungen entspricht: „Der Notarzthubschrauber-Stützpunkt in Frauenkirchen, der demnächst offiziell eröffnet wird, ist ebenso ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Gesundheitssystems, das mit der Klinik in Gols auf ein völlig neues Niveau gehoben wird. Damit wird sichergestellt, dass im Burgenland niemand länger als 30 Minuten zur besten medizinischen Betreuung benötigt.“