Mann überwies über 100.000 Euro an Internet-Gauner

Ein 49-Jähriger aus dem Tiroler Bezirk Imst dürfte im Internet über 100.000 Euro an Betrüger verloren haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, tätigte der Mann seit Ende November auf Webseiten zweier vermeintlicher Kryptowährung-Plattformen mehrere Einzahlungen in der Gesamthöhe eines niedrigen sechsstelligen Euro-Betrags. Wenig später wurde der 49-Jährige jedoch misstrauisch und erstattete Anzeige.