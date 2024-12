Dieses Event sorgt für echten Bandenzauber

Unterstützt wird das Turnier von starken Partnern – wie etwa der Steiermärkischen Sparkasse. Vorstandsmitglied Dr. Oliver Kröpfl freut sich aufs Turnier: „Es wird wieder für den guten Zweck gekickt. Legenden-Mannschaften von Sturm, Bayern München oder auch das kroatische Nationalteam werden für Fußballmomente der Spitzenklasse sorgen. Ehemalige Teamspieler, Torschützenkönige und Spieler des Jahres werden auf dem Grazer Fußballparkett ihr Können zeigen und die Zuschauer auf den Rängen begeistern. Und alle haben ein gemeinsames Ziel – und zwar Menschen in Not zu helfen. Das Motto der Lions lautet: ’We serve’ – ein Leitgedanke, der den Dienst am Nächsten in den Fokus stellt. Als Steiermärkische Sparkasse unterstützen wir diese Philosophie. Gemeinsam mit den Fans möchten wir einen Beitrag leisten, um Menschen in Not zu helfen und die Gemeinschaft zu stärken.“