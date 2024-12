Die Retter in Rot: Sie helfen am Heiligen Abend

Ein akuter Notfall in der Nacht, ein notwendiger Spitalstransport oder ein Unfall beim Christbaum-Schmücken. Egal, was passiert: Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes sind auch an den Weihnachtsfeiertagen zur Stelle, wenn Menschen Hilfe benötigen. In ganz Oberösterreich sind das 2500 Rotkreuz-Mitarbeiter.