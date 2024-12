Alkolenker wurde „von Straßenlaterne aufgehalten“

Die Weihnachtsfeier eines 55-jährigen Berchtesgadeners endete Sonntagabend an einer Straßenlaterne in Bischofswiesen. Die Polizei in Berchtesgaden teilt wortwörtlich mit: „Nach reichlichem Alkoholgenuss befand der 55-Jährige, er könne noch mit seinem Pkw die Heimfahrt antreten. Er wurde jedoch kurz nach Fahrtantritt von einer Straßenlaterne aufgehalten, die einen deutlichen Abdruck in seiner Motorhaube hinterließ.“ Der Verkehrsunfall sei von zwei unabhängigen Zeugen beobachtet worden, die die Polizei verständigten und mit dem Fahrer auf die Streife warteten.