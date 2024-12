Event eskaliert: 40 Personen bei Massenschlägerei

Wilde Szenen dürften sich in der Nacht auf Sonntag bei einer Veranstaltung in Innsbruck abgespielt haben. Bereits im Gebäude schlugen rund 20 Personen aufeinander ein, wenig später waren es doppelt so viele. Die Polizei schritt ein, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Dies war nicht die erste Massenschlägerei in den vergangenen Wochen.