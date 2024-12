Der Plan für den Bundesliga-Aufstieg liegt bereit!

Mit einem Punkt Rückstand auf Herbstmeister Krems liegt der FC Marchfeld Donauauen in einer perfekten Ausgangslage für die Rückrunde der 3. Liga. Der Aufstieg ist in dieser Saison zwar noch kein Thema, sollte aber in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden. Der Plan dazu liegt bereits in der Schublade. Wir haben uns mit Trainer Christoph Knirsch unterhalten.