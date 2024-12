Bayern-Botschafter: „Laimer ist ein toller Kerl“

Hansi Pflügler im Kurz-Video-Interview: Der Weltmeister von 1990 und aktuelle Bayern-München-Botschafter spricht mit Michael Fally am Rande des Legendencups in Hard über seinen immer noch akuten Ehrgeiz auf dem Parkett, die Freude am Spiel, Bayerns 5:1-Sieg gegen Leipzig und Konrad Laimer („Ein toller Kerl“).