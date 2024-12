Heli-Einsatz: Drei Verletzte vom Gößeck gerettet

Die drei im Bezirk Leoben wohnhaften Männer hatten sich bei ihrer Tourenplanung wohl verschätzt: Schon auf 1300 Metern gerieten sie gegen Mittag aufgrund der Schneehöhe am Gößeck in Schwierigkeiten. Dennoch steigen sie weiter in Richtung Gipfel auf. Auf einer Höhe von etwa 1650 Metern gerieten sie dann in ernsthafte Bergnot: Einer der Männer stürzte im steilen Gelände und verletzte sich am Fuß, sein Kollege verletzte sich durch einen Steinschlag an der Hand.