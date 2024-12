Messebahn: „Auinger spielt Schifferl versenken“

Dass Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) in der „Krone“ das Aus für die Messebahn angekündigt hat, kommt bei der Opposition in Stadt und Land nicht gut an. „Auinger spielt Schifferl versenken mit sämtlichen Verkehrsprojekten“, urteilt Neos-Gemeinderat Lukas Rupsch. Er sieht nach wie vor einen Sinn in der Messebahn. „Die Messebahn wäre ideal, um die Touristen öffentlich in die Stadt zu bringen“, sagt Rupsch.