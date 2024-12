Grazer Advent steuert auf Besucher-Rekord zu

Junges Publikum am stärksten vertreten

Der bislang stärkste Tag war der dritte Adventsamstag mit rund 87.700 Besuchern. Die Mehrheit davon (55%) ist weiblich und zwischen 18 und 29 Jahre alt, gefolgt von der Gruppe der 30- bis 39-Jährigen. Und auch wenn die Masse an Reisebussen – alleine am dritten Adventwochenende waren es 174 – anderes vermuten lässt: Die meisten Besucher sind Einheimische. Im Schnitt machen ausländische Touristen rund neun Prozent aus, an Samstagen sind es rund 15 Prozent. Zu den Top-Herkunftsländern zählen Kroatien, Ungarn und Slowenien. Tagesgäste bleiben im Schnitt zwei Stunden und 17 Minuten in Graz – am längsten jene, die ab 18 Uhr kommen.