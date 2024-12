So war Weihnachten bei den Royals noch nie zuvor!

William und Kate auf Anmer Hall

Der Thronfolger und seine Familie ziehen sich ebenfalls zurück. William und Kate sind früher als sonst mit ihren Kindern auf ihren Landsitz Anmer Hall gereist und haben vor Weihnachten nicht am traditionellen Christmas-Lunch im Buckingham-Palast teilgenommen. Nach einem herausfordernden Jahr, in dem Prinzessin Kate gegen Krebs kämpfte, wollen sie offenbar ein persönlicheres Weihnachtsfest verbringen, auch wenn der Heilige Abend natürlich beim König im Schloss stattfindet und es wird erwartet, dass das Paar mit den Kindern am ersten Weihnachtstag beim Kirchgang in Sandringham gesehen werden wird.