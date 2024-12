Vollgas in Rosa: Pia nimmt es mit der „Jänner“ auf

Das wird wieder ein echtes PS-Spektakel! Denn mit der Pressekonferenz zur 38. Ausgabe der Jännerrallye von 3. bis 5. Jänner wurde auch die Nennliste für den Auftakt der rot-weiß-roten Staatsmeisterschaft veröffentlicht. Und die hat es in sich, gehen 78 Fahrer aus sechs Nationen an den Start. In der PS-stärksten Kategorie sind gleich 18 (!) Teams mit Rally2-Boliden genannt. Darunter auch Vorjahressieger Michael Lengauer in einem Skoda oder Vierfach-Champ Simon Wagner, der erstmals einen Hyundai pilotieren wird.