Höhlenforscher wagten sich in wundersame Unterwelt

Von Dimension überwältigt

„Wir haben dort angesetzt, wo wir letztes Jahr umkehren mussten, weil wir selbst von den Dimensionen überwältigt waren, auf die wir unvermutet gestoßen warten“, schildern neben Gremmel auch Benjamin Pretterhofer sowie die Damen in der Runde, Alexandra Forst und Liliane Kukacka. Lohn der Unerschrockenheit des Hochkletterns mit alpinistisch erprobten Seilen: Versinterte Seen und eine riesige Halle mit vielen Tropfsteinen! Übernachtet wurde – mit dem Wohlwollen des Hüters dieses besonderen Universums, Friedrich Graf Hardegg – hinter zwei Tauchstellen in Hängematten. Und das völlig von der Außenwelt auf der Erdoberfläche abgeschottet.

Ansporn für weitere Touren

Wie im Vorjahr blieb den Vorstoßenden nur atemloses Staunen. Denn der große Dom, aus dem rauschend ein Wasserfall in die sonst lautlose Tiefe stürzt, offenbart immer neue Naturwunder. „Der nun erforschte wild rauschende Canyon, der sich vermutlich bis unter das Ötschermassiv durchzieht, ist weiterer Ansporn“, frohlockt Gremmel.