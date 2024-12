Weststeirer errichten Wunderwelt aus alten Möbeln

„Dauert vier Wochen, bis alles seinen Platz hat“

Seit 30. November ist die Wunderwelt offen. Neben einer Weihnachtsburg und der Pfarrkirche Eibiswald steht auch der Grazer Uhrturm im Garten. Was die Höhe anbelangt, wird das Wahrzeichen der steirischen Landeshauptstadt aber vom Pariser Eiffelturm überragt – dieser misst stolze 5,5 Meter. Auch an Engeln, am Kripperl und am Lebkuchendorf kommt man bei einem Spaziergang durch das einzigartige Weihnachtswunderland vorbei.