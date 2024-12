Die besten TV-Highlights für die Weihnachtstage

Star-Power verspricht auf ORF 2 um 20.15 Uhr „Die Helene-Fischer-Show“. Die Schlagerkönigin begrüßt in der mehr als dreistündigen Show u. a. Superstar Robbie Williams, Liedermacher Reinhard Mey, Alvaro Soler, Nino de Angelo oder die Pop-Durchstarterin Ayliva. Für die Kleineren startet auf ARD um 20.15 Uhr die mehrteilige Abenteuerreihe „Ronja Räubertochter“ mit Kerstin Linden in der Hauptrolle des so frechen wie mutigen Mädchens nach Astrid Lindgren.