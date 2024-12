Italiener an schwerer Malaria gestorben

Kongo: „Rätsel ist endlich gelöst“

Zuletzt waren immer mehr Fälle einer mysteriösen Erkrankung in einer abgelegenen Region der Demokratischen Republik Kongo bekannt geworden. Am Dienstag wurde schließlich bekannt, dass es sich nach Einschätzung der kongolesischen Behörden um eine schwere Form der Malaria in Form einer Atemwegserkrankung handeln dürfte. „Das Rätsel“ sei „endlich gelöst“, teilte das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Kinshasa mit.