Gamauf: „Es sind so gemischte Gefühle bei Rapid“

Unberechenbare Hütteldorfer

Vor dem Showdown in der Conference League gegen Kopenhagen läuft es für den österreichischen Rekordmeister nicht nach Wunsch. In der vergangenen Woche verpasst Rapid gegen Omonia Nikosia den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. „Es sind so gemischte Gefühle bei Rapid“, analysiert Elisabeth Gamauf, die bei CANAL+ als Moderatorin fungiert. Es gilt alle Kräfte noch einmal zu bündeln, um auch in Abwesenheit von Guido Burgstaller einen insgesamt passablen Herbst doch noch einmal positiv ausklingen zu lassen.