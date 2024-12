Einige Sparschweine für Essen und Drogen gestohlen

Nachdem eine Kundin in einem Supermarkt in Möllbrücke ihr Handy auf einer Wursttheke kurz abgelegt hatte, wurde ihr Smartphone gestohlen. Kurz darauf erstattete sie Anzeige und es gelang ihr das Handy zu orten. Die Spur führte zu einem 26-jährigen Bulgaren, welcher sich gerade in einem Supermarkt in Sachsenburg, Spittal/Drau aufhielt.