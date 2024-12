„Befreiter“ Syrer: CNN gibt Täuschung zu

Nicht nur die syrische Faktenchecker-Plattform Verify-Sy wies in einem Beitrag auf ihrer Website und in Kommentaren unter X-Postings zu dem Beitrag über die vermeintliche Befreiung des Mannes Tage nach der Befreiung des Landes vom Langzeitherrscher Bashar al-Assad auf falsche Angaben hin. Zahlreiche Bewohner der Provinz Homs, wo Salama wohnt, meldeten sich bei CNN und gaben an, ihn als Geheimdienstoffizier der Luftwaffe zu kennen.