„Vienna Blood“: Grande Finale des Publikumshits

Sensationelle Epoche der Weltgeschichte

Stichwort imperial: Jürgen Maurer hat sich als Hauptdarsteller über viele Jahre profiliert und dem gleichermaßen kantigen wie auch verletzlichen Kriminalbeamten Rheinhardt markante Züge verpasst, die gut in den Zeitgeist von damals passen. „Das imperiale Leben der Jahrhundertwende und die Entstehung der Psychoanalyse sind alles Aspekte, die in den Büchern, aber auch in meinem Spiel beachtet werden müssen“, erzählt er der „Krone“, „es ist wahnsinnig spannend eine Figur in einer Zeit zu spielen, wo so etwas wie Psychologie ein vollkommen neues Feld war und die Person sich aus völliger Unkenntnis und Skepsis darüber in jemanden verwandelt, der versteht, dass man damit in der eigenen Arbeit bessere Ergebnisse erzielen kann. Zudem war Wien um die Jahrhundertwende eine sensationelle Epoche in der Weltgeschichte. Diesem Tatbestand mit einer so großen Produktion Rechnung zu tragen, war ein äußerst großes Vergnügen.“