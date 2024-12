Dorfkaiser oder Krisenmanager?

Polit-Streit um die Bürgermeister

Am 26. Jänner wird in 568 Kommunen der Gemeinderat neu gewählt. Die dann gekürten Mandatare wählen den Bürgermeister. Und genau um dieses Amt ist zuletzt ein wilder Polit-Streit entbrannt. FPÖ-Kommunalsprecher Dieter Dorner gibt sich dazu kämpferisch: „Obwohl sich viele Bürgermeister so aufführen, sind sie nicht Dorfkaiser, sondern vielmehr Beauftragte des Gemeinderates.“ Für den „Dorfkaiser“-Sager gab es auch viel Kritik – bleibt abzuwarten, wie die Wähler das am 26. Jänner bewerten.