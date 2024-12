So entkamen die Heiligen Drei Könige der Müllhalde

Eine Überraschung in der pechartigen Masse

Durch Auskratzen kam schließlich etwas Überraschendes zutage – drei bestens erhaltene bunte Figuren der Heiligen Drei Könige, eingewickelt in Seidenpapier. In Händen hielten sie ihre Gaben an das Jesuskind – Gold, Weihrauch und Myrrhe. „Ich war einst bei Zoll am Brenner und sah dort öfters Wanderhändler. Sie boten solche Figuren an, oft waren sie im Grödnertal in Südtirol geschnitzt worden“, erinnert sich der Pensionist. Krippenfachleute bestätigten diese Vermutung in Hinblick auf die Herkunft der kleinen Kunstwerke.