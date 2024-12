„Schlimmer Mensch“: Ex-Freundin attackiert DFB-Ass

„Ich will gerne kurz eine Sache klarstellen, da mir immer wieder Fragen zu dem Thema gestellt werden. Angelo und ich sind nicht mehr zusammen. Unschöne Gründe gibt es genug, wozu ich mich vorerst nicht äußern möchte. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich da weg bin und freue mich auf die Zeit, die kommt. Für so einen schlimmen Menschen, habe ich leider auch keine schönen Worte mehr und hoffe, dass mir nun weiteres Gefrage erspart bleibt“, wurde Alina in ihrer Story deutlich. Was genau vorgefallen war, behielt die Influencerin hingegen für sich.