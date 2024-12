Alkolenker raste mit Auto auf Menschengruppe zu

Um 0.40 Uhr fuhr ein Wagen in Schlangenlinien durch die Pfarrgasse von Hollabrunn. Am Steuer saß ein 17-Jähriger, der allerdings zuvor zu tief ins Glas geschaut hatte. Im Rausch krachte der Lenker mit dem Pkw gegen einen geparkten Wagen und lenkte danach sein Fahrzeug in Richtung einer in der Gasse stehenden Menschengruppe. Etliche Personen konnten sich nur durch Sprünge in Sicherheit bringen.