Testamente eines Altbauern wurden zum Krimi

An Nebenfront sogar beim OGH

Der Anwalt des Sohnes rief nun mit einer Revision den Obersten Gerichtshof (OGH) an. Er ortet Aktenwidrigkeit (wegen der Testamentsvergleiche) und „unrichtige rechtliche Beurteilung“. Bei Letzterem geht es um eine weitere Front im komplexen Fall: Ein anderer Sohn des Altbauern wohnt seit zweieinhalb Jahren – ganz offensichtlich unangemeldet – in dem offiziell aufgelassenen Hof. Der Streit darüber und wie dies erbrechtlich gewertet werden soll, beschäftigt den OGH. Der 70-Jährige soll 166.699 Euro an den Bruder zahlen, er verzweifelt an dieser Causa . . .