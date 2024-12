Das musikalische Chamäleon macht wieder Kilometer

Obwohl er zurzeit wieder mit seiner Kirchentournee durch Österreich reist, wollte er seinen jungen Kollegen, Rapper Tream, (gemeinsam singen die beiden „Anna“) bei dessen Konzert in der Münchner Olympiahalle nicht hängen lassen. Drum ging’s von Heinos Auftritt mit Barbara Wussow in der Minoritenkirche direkt per Privatjet nach München, wo er mit dem Nachwuchskünstler und dessen namensgebender Oma Anna vor 17.000 Menschen performte.