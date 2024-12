„Silk Stockings“: Verliebt in einen Roboter

„Du bist hierhergekommen als sorgfältig programmierter Roboter“, sagt Canfield einmal zu Ninotschka. Die Entwicklung hin zur Liebhaberin gelingt der Sängerin nicht: Selbst im hübschen weißen Petticoat (Ausstattung: Marie Caroline Rössle), ja selbst bei der Schlussnummer, bleibt ihre Ninotschka eine steife Technokratin mit eingefrorenem Gesicht. „Practically everything leaves me absolutely cold“, singt sie im Duett „I Get A Kick Out Of You“ (eigentlich aus „Anything Goes“). Das hört man auch dort, wo man es nicht hören sollte: In den Liebesduetten mit Canfield, aus denen Rotschopf so viel herauszuholen versucht, aber sich die Zähne ausbeißt.