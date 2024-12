Bis zu 12 Grad: Mix aus Sonne, Wolken und Regen

Zum Wochenstart am Montag überwiegt das sonnige und trockene Wetter. Vor allem in den westlichen Landesteilen sowie von Osttirol bis in die Südoststeiermark zeigt sich das Wetter von seiner milden Seite. Im Norden und Osten überwiegen teilweise die dichten Wolkenfelder. Die Schneefallgrenze steigt im Tagesverlauf zwischen 1500 Metern und 2000 Metern Seehöhe an. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit sieben bis zwölf Grad erreicht.