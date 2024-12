Die Familie, betrachtet von der Krippe aus

Am Ende der Ausstellung steht die faszinierende Bauklotz-Krippe, die die Rollen der Anwesenden zur Wahlfamilie umdeutet: „Hirte/Stiefpapa“ steht da etwa, oder „Hirtin/Nachbarin“. Familie größer zu denken – gerade anlässlich der Feiertage ist das ein Zugang, der eint. Wer in der oft so hektischen Vorweihnachtszeit eine kleine, feine Ausstellung mit zugänglichen Anregungen sucht, ist hier genau richtig aufgehoben. Auch für Kinder geeignet. Bis 12. Jänner.