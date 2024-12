Zug erfasste Pkw: Motor 30 Meter weggeschleudert

Doch dafür war es zu spät. Der einfahrende Zug rammte den Pkw mit voller Wucht. „Durch den Zusammenstoß wurde der Motorblock rund 30 Meter weit in eine angrenzende Wiese geschleudert“, schildert Feuerwehr-Einsatzleiter Fabian Dorner. Der Lenker hatte am Freitag, dem 13., somit großes Glück. „Wäre er im Auto gewesen, wäre er vermutlich nicht mehr am Leben“, hieß es seitens der Feuerwehr.