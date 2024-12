Glasner spricht über geplatzten Bayern-Wechsel

Crystal Palace noch nicht in Schwung

In der laufenden Saison lief es für Palace noch nicht nach Wunsch. Erst am 9. Spieltag gelang der erste „Dreier“ (1:0 gegen Tottenham). Zuletzt erkämpften sich Glasner und Co. ein 2:2 gegen Meister Manchester City und gewannen eine Runde zuvor bei Ipswich Town mit 1:0. Dennoch steht der Klub mit 13 Punkten im unteren Tabellendrittel auf Platz 17. „Die Qualitäten, die im Mai noch gelobt wurden, konnten ja nicht weg sein. Aber klar, ich weiß auch, dass das im Fußball-Business schnell vergessen wird. Doch Kontinuität in einem Klub zeichnet eben aus, bei so etwas genauer hinzuschauen“, sagt Glasner über das Vertrauen der Bosse.