Pfarrer (90) schlüpft in die Rolle des Robin Hood

Hochwürden legt die Beichte ab

Vor zwei Jahren habe er sich als Erwachsenenvertreter für seine zwei Cousinen eintragen lassen. „Betreut und gepflegt hatte ich sie aber bestimmt schon seit 15 Jahren“, sagt Hochwürden. „Irgendwann sind die beiden mit der Pension und dem Pflegegeld nicht mehr ausgekommen.“ Also verkaufte eine der Cousinen im Vorjahr eine Liegenschaft, die Zigtausende Euro in die Familienkassa spülte. „Und die haben sie dann an sich genommen, oder?“, fragt der Staatsanwalt. „Ja!“