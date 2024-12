Prüfung bestanden! Acht neue Nationalpark-Ranger

Die ausgebildeten Ranger dürfen in der alpinen Landschaft der Hohen Tauern arbeiten. Zu ihren umfassenden Aufgabengebieten zählen das Wissen über die Entstehung des NPHT, seine Kulturgeschichte, aber auch fachliches Wissen zu Tier- und Pflanzenarten weiterzugeben. Zudem dürfen sie auch in den 17 Partnerschulen in Osttirol unterrichten.