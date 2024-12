Auf welche Gegner das ÖFB-Team treffen kann

Wiedersehen mit Türkei und Norwegen?

In Topf zwei liegen etwa die Türkei, der man Anfang Juli im EM-Achtelfinale in Leipzig leicht favorisiert 1:2 unterlegen war, oder Norwegen. Erling Haaland und Co. hat die ÖFB-Auswahl im Oktober in Linz zwar 5:1 abgefertigt, in der Endabrechnung der Nations League landete Österreich aber hinter den Norwegern, weil es gegen Slowenien zweimal nur zu einem 1:1 reichte. Die Slowenen werden aus Topf drei gezogen – wie etwa auch Schottland oder Irland.