Ex-FBI-Informant bekennt sich schuldig

Jener ehemalige FBI-Informant, gegen den wegen falscher Beschuldigungen gegen US-Präsident Joe Biden und seinen Sohn Hunter ermittelt wurde, hat sich nun schuldig bekannt. Wie aus am Donnerstag veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht, verständigten sich Verteidigung und Anklage in dem vor einem Bundesgericht in Kalifornien verhandelten Verfahren auf einen Deal, bei dem sich der 44-jährige gebürtige Russe Alexander Smirnov wegen Falschaussage und Steuerhinterziehung schuldig bekennt.