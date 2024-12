Gehörnter Ex-Profi sorgt für viel Aufregung

In Gotals alter Fußballheimat – er lief in der Saison 2014/15 für Hajduk Split auf – wurde sein Beitrag von sämtlichen großen Internetportalen übernommen. „Ich will nicht in die Öffentlichkeit, aber wenn man mich provoziert, muss ich reagieren“, sagt er in einem Video und kommentierte auf Social Media einen Beitrag des vermeintlichen neuen Liebhabers seiner Frau, einem 25-jährigen kroatischen Unternehmersohn.