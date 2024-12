Helmut Wlasak: Herr Rat mit spitzer Feder

Kinderbücher statt Krimis

Wie die Besucher seiner Vorträge will Wlasak auch seine Leser ein Stück weit wachrütteln: „Es soll ja auch was bewirken, viele Leute wissen ja überhaupt nicht, was vor Gericht abgeht und was ein Strafrichter eigentlich macht“, so der dreifache Großvater, der selbst keine Krimis oder True-Crime-Bücher liest. „Derzeit lese ich vor allem das, was meine Enkerln lesen.“